Homem mata agente de trânsito que guinchou seu carro

Na manhã deste sábado, 24, um agente de trânsito foi assassinado com um tiro na cabeça ao guinchar um carro que estava estacionado num local proibido. O crime ocorreu em São Luís, capital do Maranhão.

A vítima é Wiryland de Oliveira, de 40 anos de idade. Pouco antes do crime, o agente e dois colegas trabalhavam no bairro João Paulo, perto de uma feira. De acordo com a Polícia Militar, o trio identificou uma Mercedes estacionada na Avenida São Marçal, em área proibida.

Primeiro, os agentes tentaram procurar o proprietário do veículo. Não tiveram sucesso. Por isso, decidiram solicitar o guincho. Foi neste momento que o suspeito teria chegado ao local e discutido com Oliveira.

Testemunhas disseram que o homem saiu do local tranquilamente, mas voltou com uma arma e atirou na cabeça de Oliveira. O agente morreu na hora. O criminoso tentou ir atrás de outro fiscal, que fugiu e entrou num comércio da região.

Oficiais da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Superintendência Estadual de Investigações Criminais prenderam Edgar Costa, responsável pelo assassinato.

Edgar Costa, conhecido como ‘Carioca’, foi preso pela Polícia Civil | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil se manifesta sobre o caso do agente de trânsito vítima de assassinato por guinchar um carro

“A Polícia Civil do Maranhão se solidariza com a família do investigador de polícia Clésio Santos Silva, em virtude do falecimento de seu filho”, comunicou a corporação, em nota. “A Polícia Judiciária se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de profissão, neste momento de dor e consternação.”

Os policiais informaram que a arma do crime, um revólver .38, foi encontrado no quintal da casa de um parente de costa.

