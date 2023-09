Idosa é baleada na cabeça por não ligar pisca-alerta em área de tráfico no Rio

Elisa Vieira Vaz, uma idosa de 77 anos, foi baleada na cabeça em uma área de tráfico na cidade do Rio de Janeiro, por não ligar o pisca-alerta.

O crime aconteceu na quarta-feira 13 próximo ao morro da Chacrinha, zona oeste carioca. O tiro foi de raspão e a idosa disse à polícia que foi cercada por homens armados com fuzis depois de ser ferida.

Os suspeitos pediram desculpas quando perceberam que atiraram em uma idosa. Eles disseram que atiraram porque o pisca-alerta não foi ligado e os vidros do carro estavam fechados.

Idosa baleada em área de tráfico: o que aconteceu

Polícia Militar diz que patrulha a região | Foto: Dviulgação/PMERJ

O tiro que atingiu a idosa entrou pelo vidro traseiro do veículo. Três pneus do carro também foram perfurados pelos disparos, e o automóvel passará por perícia.

Elisa disse à polícia que os suspeitos determinaram que ela fosse socorrida. Um motorista de uma van a levou até a porta de uma delegacia.

Os policiais levaram a idosa baleada na área do tráfico para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campinho, bairro da zona norte.

A Secretaria Municipal de Saúde disse que a mulher foi transferida para o Hospital Salgado Filho, no Méier, também na zona norte. Ela já recebeu alta.

Ligar o pisca-alerta e abaixar os vidros é comum em áreas com a presença do tráfico no Rio de Janeiro. Elisa disse aos policiais que estava passando no local porque é o seu trajeto diário, e que ela já foi assaltada três vezes ali.

Ela se locomovia por uma rua que é uma das vias de acesso ao morro da Chacrinha, que passa por disputa territorial entre traficantes e milicianos, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. A Polícia Militar disse que faz o patrulhamento da região e a Polícia Civil disse que “diligências estão em andamento para apurar a autoria do fato”.