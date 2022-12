Incêndio atinge loja da Havan na Bahia

Na manhã desta quarta-feira, 28, um incêndio atingiu uma loja da Havan em Vitória da Conquista, na Bahia. No momento em que as chamas começaram, a unidade ainda estava fechada. A assessoria da empresa informou a Oeste que não houve feridos.

Segundo a Havan, o Corpo de Bombeiros está no local para controlar o fogo. A causa do incidente será apurada pelas autoridades competentes. Nas redes sociais, é possível ver alguns vídeos que mostram as chamas tomando conta da loja.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luiz Philippe O. Bragança (@lpbragancabr)