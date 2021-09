Incêndio atinge prédio do DHPP em São Paulo

Um incêndio atingiu o prédio do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), localizado na região central de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 20. O edifício teve de ser evacuado, e as chamas foram controladas por volta das 20 horas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no 1º andar do prédio e queimou grande quantidade de papéis em áreas de descarte de lixos na parte interior do departamento, que investiga homicídios ocorridos no Estado.

Ao todo, cinco viaturas dos bombeiros foram acionadas para lidar com o incêndio. Segundo a corporação, não houve registro de feridos, e a estrutura do prédio não foi danificada.

