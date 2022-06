Incêndio em comunidade terapêutica deixa ao menos 11 mortos no RS

Todas as vítimas eram homens e seus corpos foram encontrados perto das janelas do dormitório

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho (Cetrat), na cidade de Carazinho, norte do Rio Grande do Sul. Até agora, o Corpo de Bombeiros confirmou 11 mortes. O fogo começou por volta de 23 horas desta quinta-feira, 23, e se alastrou rapidamente.

De acordo com as informações da Polícia Civil, quando o incêndio teve início, havia ao menos 15 pessoas, todos homens, nas dependências do centro. Dez morreram no local e um, após dar entrada no hospital. Outros dois estão internados no hospital de Carazinho, com quadro estável. Duas pessoas conseguiram sair sem ferimentos.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A maioria das vítimas estava na área dos dormitórios, e os corpos foram encontrados próximo das janelas, o que mostra que teriam tentado escapar. Não havia grades nas janelas, mas, conforme o Corpo de Bombeiros, as aberturas eram pequenas e não permitiam a passagem de um homem. A parte do centro de tratamento onde ficavam os quartos era de madeira e foi totalmente consumida pelas chamas.

Alguns vídeos do incêndio foram publicados em redes sociais, como este, do jornalista Gustavo Gossen, da Rádio Gaúcha.

Peritos do Instituto de Criminalística continuam no local para tentar descobrir o que causou o incêndio. Os proprietários da instituição ainda não se manifestaram.