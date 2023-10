Influenciador evangélico é preso sob acusação de estupro de três fiéis

Estupros continuados cometidos entre janeiro e setembro deste ano, 9 meses. Agora me façam acreditar que três mulheres jovens (duas estudantes de medicina e uma empresária, residentes no bairo nobre de Alphaville), caíram na lábia desse sujeito que as estuprou durante nove meses seguidos! Me façam acreditar nessa estória. Como ele fazia para controlar esse negócio com essas três mulheres? Ou esse cara é um gênio da manipulação ou essas mulheres são uma trinca de débeis mentais, apesar do grau de instrução e de classe social. É inacreditável.