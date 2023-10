Biólogos e ambientalistas se preocupam com uma ameaça urbana que está se alastrando por Fortaleza, capital do Ceará. O besouro metálico, inseto que mede até dez centímetros, é capaz de destruir árvores robustas e com cerca de dez metros de altura.

Em relação à maioria dos insetos catalogados na natureza, o tamanho deste besouro é acima do normal — e isso se comprova pelo seu nome científico: Euchroma gigantea.

Além da mungubeira, espécie mais atacada, o inseto também está se infiltrando em paineiras, sumaúmas, baobá e chichá. Todas elas são plantas essenciais para a paisagem urbana e para o equilíbrio da biodiversidade local.

Somente nesta semana, duas mungubeiras caíram na Rua Ildefonso Albano, Bairro Aldeota, após ataque do inseto, em Fortaleza.

Praga difícil de combater

Não existe inseticida capaz de matar as larvas do besouro metálico | Foto: Arquivo pessoal

O besouro costuma colocar os ovos na base da árvore, e em seguida as larvas começam a devorar todo o caule.

Como cada larva tem uma cabeça de dois centímetros, à medida que elas se multiplicam, buracos são formados no interior da planta. Ela vai se degradando por dentro e começa a perder os galhos, até cair por completo.

A solução para o problema é um desafio para os biólogos. Além de não haver predadores naturais na região, ainda não existe um inseticida capaz de matar as larvas do besouro metálico.

Larvas e ovos do besouro metálico não fazem mal ao ser humano | Foto: Besouro metálico | Foto: Leonardo Jales/Arquivo pessoal

O professor Lamartine Soares Cardoso de Oliveira, da Universidade Federal do Ceará (UFC), afirma ao G1 que o besouro metálico é bem maior que os outros insetos conhecidos.

De acordo com o pesquisador, a espécie é natural da Amazônia (onde existem predadores para ele), no entanto, ela já se espalhou por outros locais do país.

“Por isso, em Fortaleza, é considerada invasora e não há na região predadores e inimigos que ajudem a conter a praga”, explicou. “Por esta razão, o inseto não tem um inimigo natural; nada pode competir com ele”.

Apesar da ameaça à vegetação, as larvas ou os ovos do besouro metálico não fazem mal ao ser humano.

