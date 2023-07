‘Insignificância’: tribunal arquiva processo por furto de picanha

Os desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro arquivaram uma ação penal contra uma mulher de 46 anos por furto de alimentos em um supermercado, no valor R$ 180, sendo quase R$ 160 em uma picanha.

Além da carne, ela pegou leite fermentado, patê, geleia de mocotó e iogurte. Segundo o processo, o segurança do mercado de Saquarema (RJ) percebeu que a mulher teria colocado itens em sua bolsa e saído sem pagar.

Abordada e conduzida para dentro do mercado, a mulher devolveu os produtos e foi presa em flagrante. Ela conseguiu liberdade ainda na audiência de custódia. Agora, com a decisão do TJ, também não irá mais responder ao processo por furto.

Para decidir pelo trancamento da ação, o relator, desembargador Luciano Silva Barreto, utilizou o princípio da bagatela ou insignificância, que não consta da legislação brasileira, mas vem sendo adotado por juízes e tribunais.

O Supremo Tribunal Federal (STF) admite o uso do princípio da insignificância quando a ofensividade e a reprovabilidade da conduta for mínima, não houver periculosidade social e lesão jurídica provocada for inexpressiva.

O relator admite que o valor dos alimentos furtados “não deve ser considerado insignificante”, mas o considera “insuficiente para gerar expressiva lesão patrimonial, especialmente porque todos os itens foram recuperados”.

A acusada já responde a um processo no qual o Ministério Público propôs a suspensão condicional, possível quando se trata de crime de menor potencial ofensivo. O crime não foi informado no acórdão.

“Deste modo, mesmo não positivado no nosso ordenamento jurídico, o princípio da bagatela pode ser aplicado em situação excepcional, como a ventilada nos autos, diante das circunstâncias do evento e do pequeno valor da ré, lembrando que a ofensa a bens juridicamente protegidos, nem sempre é suficiente para configurar um injusto penal”, afirmou Barreto, ressalvando que “a aplicação do princípio em discussão não tem por intento fomentar a prática de pequenos delitos.”

