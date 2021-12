INSS estende prazo para prova de vida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou os prazos para os segurados fazerem a prova de vida. Publicada nesta terça-feira 28, uma portaria estabeleceu novas datas para os beneficiários que não fizeram o procedimento em 2020.

A retomada da prova de vida ocorreu em junho de 2021, depois de ter sido suspensa no início da pandemia. Entretanto, houve um novo cancelamento da obrigatoriedade entre outubro e dezembro.

Com a nova resolução de hoje, quem precisava comprovar que estava vivo até dezembro de 2020 e não passou ainda pelo procedimento, por exemplo, terá de fazê-lo até fevereiro de 2022 para não ficar com o benefício suspenso. Do mesmo modo, quem tinha de provar até o fim deste mês que está vivo, teve o prazo estendido para junho de 2022.

Para os usuários com biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral ou no Departamento de Trânsito, é possível fazer a prova de vida com o aplicativo do Meu INSS. Para outros casos, a comprovação pode ser feita nas agências bancárias ou do INSS. Nesse último caso, entretanto, é preciso fazer o agendamento por meio do número de telefone 135.

Segurados com mais de 80 anos de idade ou que estejam impossibilitados de se locomover podem requisitar o procedimento em domicílio. O pedido é feito através do telefone ou do aplicativo.