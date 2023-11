Irmão do prefeito de Maceió é levado a delegacia por causa de discussão com a noiva

Na noite de sábado 18, o médico João Antônio Caldas, conhecido como Dr. JHC, irmão do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), foi conduzido à delegacia por suspeita de violência doméstica. O caso foi registrado no departamento de polícia do bairro maceioense de Jatiúca.

Segundo as informações divulgadas pelo site Metrópoles, os policiais foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar a fim de atender a um suposto caso de violência doméstica.

Quando as autoridades chegaram ao local da ocorrência, encontraram a suposta vítima, Isadora Martins. De acordo com os policiais, num primeiro momento, ela teria relatado ter tido uma discussão com seu noivo, o Dr. JHC.

Ainda segundo as informações, a Isadora teria relatado à polícia que a porta do quarto estava quebrada, e que o seu noivo estava trancado no interior do cômodo, impedindo-a de entrar. Segundo as informações, ela queria apanhar seus pertences a fim de deixar o local.

Sem agressão física

As autoridades seguiram o protocolo de atendimento a vítimas de violência doméstica e conduziram Isadora e Dr. JHC para a Central de Flagrantes de Maceió.

Porém, ao chegar à delegacia, a mulher afirmou que não havia sido ameaçada nem agredida fisicamente pelo noivo.

Dr. JHC é irmão do prefeito de Maceió | Foto: Reprodução/Redes sociais

Isadora decidiu não registrar boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas. A mulher alegou que a situação entre ela e o noivo já estava resolvida. A Policial Civil de Alagoas chegou a oferecer acompanhamento até um local seguro, mas Isadora recusou, manifestando a intenção de pegar os seus pertences com seu advogado. Ela tinha voo marcado para Goiás.

Apesar do acionamento da polícia, a vítima decidiu não prosseguir com as medidas legais, sob a alegação de que a situação estava controlada. Seu único motivo para acionar as forças policiais foi o nervosismo do momento. O caso permanece como um episódio de discussão doméstica sem desdobramentos legais.

Natural de Maceió, João Antônio Holanda Caldas nasceu em 21 de março de 1990. Ele é médico e político filiado ao Partido Republicano da Ordem Social (Pros). Dr. JHC, como é conhecido, também exerceu mandato de deputado federal, como suplente, em 2020. Anteriormente conhecido como Dr. JAC, o médico mudou seu nome durante as eleições de 2022, quando foi candidato a deputado federal, mas não conseguiu ser eleito.

Sem boletim de ocorrência, ele não foi preso. Assim, foi liberado da delegacia depois de ser conduzido ao local por policiais.

Conteúdo atualizado em 20/11/2023, às 10h29. Diferentemente da informação anterior, João Antônio Caldas não chegou a ser preso. Ele foi apenas conduzido a uma delegacia de Maceió em razão de discussão com a sua noiva. O texto foi corrigido.