Itália pede a extradição de Robinho, condenado por estupro

O governo da Itália pediu a extradição do atacante Robinho e de seu amigo Ricardo Falco, condenados em última instância pelo crime de estupro, ocorrido em 2013, em Milão. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 4, pela agência de notícias Ansa.

O Ministério Público de Milão, responsável por acionar o Ministério da Justiça da Itália, já teria sido informado sobre o envio da solicitação da extradição de Robinho às autoridades brasileiras.

Em janeiro deste ano, o atacante teve seu recurso rejeitado pela Corte de Cassação de Roma, deixando tanto ele quanto Falco sem a possibilidade de recursos. Ambos foram condenados a nove anos de prisão pelo estupro de uma jovem de 22 anos, em uma boate da cidade milanesa.

Apesar do pedido, a Constituição Federal proíbe a extradição de brasileiros, mas a Justiça italiana pode pedir o cumprimento da pena em uma prisão brasileira. Porém, esta possibilidade é dificultada pelo Código Penal do país, uma vez que a sentença estrangeira só é aplicada no Brasil em duas situações: a primeira é pela reparação de danos e a segunda pela homologação para efeitos de tratados.