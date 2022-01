Joel Pinheiro anuncia saída da rádio Jovem Pan

O comentarista Joel Pinheiro da Fonseca anunciou ontem, sexta-feira 31, que está deixando a rádio Jovem Pan. Ele era um dos participantes fixos do programa Morning Show, exibido diariamente pela emissora.

“Minha decisão de sair veio porque estou querendo me dedicar a mais projetos meus, ao livro que estou escrevendo, às minhas redes sociais”, explicou o jornalista, em entrevista concedida ao portal UOL. “Sentia que o tempo cobrado pela presença diária na mídia, fora a energia mental, estando todo dia presente nas discussões, acabava me tirando muito a concentração.”

Ainda de acordo com o comentarista, as discussões ásperas com os outros integrantes do Morning Show não foram fundamentais para a saída da Jovem Pan. “Ocorreram situações em que o debate ficava muito acalorado, de um jeito muito desagradável para os dois lados”, observou. “Sem sombra de dúvida, era uma situação desagradável quando acontecia. Mas não foi fundamentalmente esse o motivo da saída”, concluiu.

Joel Pinheiro continuará a ser colunista do jornal Folha de S.Paulo e comentarista do portal UOL.

Mudanças

A Jovem Pan passa por um processo de transformação em sua equipe. Recentemente, o humorista André Marinho pediu para deixar a empresa. Ao mesmo tempo, a emissora anunciou as contratações de Alexandre Garcia, ex-Globo e CNN Brasil; Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente; e Mauro Cézar Pereira, um dos principais jornalistas esportivos do país.