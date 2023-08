Justiça condena irmãos a mais de 50 anos de prisão por envolvimento em morte de família em Santo André (SP)

A Justiça de São Paulo condenou, na noite de segunda-feira 21, dois irmãos acusados de roubar, matar e queimar uma família em janeiro de 2020, na região do ABC Paulista. Os criminosos confessaram o crime, que contou com participação da filha das vítimas.

As penas somadas chegam a 121 anos e, inicialmente, serão em regime fechado. As condenações individualizadas ficaram assim:

Juliano Oliveira Ramos Júnior: 65 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado; e

Jonathan Fagundes Ramos: 56 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado.

As vítimas do triplo homicídio foram Flaviana de Meneses Guimarães, de 40 anos, Romuyuki Veras Gonçalves, de 43, e Juan Victor Meneses Gonçalves, de 15. A família foi encontrada carbonizada no porta-malas de um carro, deixado em estrada rural de São Bernardo do Campo (SP). O crime ocorreu em janeiro de 2020.

A filha Anaflávia (à esquerda) foi condenada pela morte dos pais. Na foto, posa com os pais, os empresários Romuyuki Gonçalves e Flaviana Guimarães, e o irmão mais novo, Juan Victor Gonçalves | Foto: Reprodução/ Facebook

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afirma que cabe recurso aos dois irmãos condenados, mas os dois devem permanecer presos.

Durante a confissão em julgamento, Juliano e Jonathan afirmaram que, depois de não encontrarem o dinheiro pretendido, concordaram com a ideia de matar a família, dada pela filha de Romuyuki e Flaviana, Anaflávia.

Outras condenações

A filha do casal e irmã do adolescente assassinados, Anaflávia Martins Gonçalves, foi acusada pela morte dos seus pais, mas não de seu irmão, e condenada, em junho, a 61 anos, cinco meses e 23 dias de prisão, em júri popular ocorrido no Fórum de Santo André (SP).

Na sequência, a namorada de Anaflavia, Carina Ramos de Abreu, Anaflávia Martins Gonçalves e Guilherme Ramos, amigo dos irmãos assassinos. | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Ainda em junho, a Justiça condenou também a namorada de Anaflávia, Carina Ramos de Abreu, e Guilherme Ramos da Silva, amigo dos irmãos Ramos.

Familiares se mostraram insatisfeitos com a decisão, a avó da jovem, por exemplo, esperava que a neta recebesse uma condenação maior. O advogado contratado pelos parentes de Romuyuki e Flaviana entrou com recurso para que a irmã do adolescente seja julgada novamente pelo assassinato do irmão.