Justiça do Ceará autoriza jogo do bicho no Estado

O jogo do bicho foi legalizado no Ceará. De acordo com a decisão proferida na quinta-feira 4 pelo juiz Francisco Chagas Barreto Alves, da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, a exploração da atividade poderá ser feita pela Loteria Popular LTDA, o nome oficial do Banco Paratodos.

A empresa estava livre para promover o jogo do bicho desde março de 2020, quando o mesmo magistrado concedeu uma liminar. Agora, em decisão definitiva, Barreto Alves determinou que o Estado deverá recolher mensalmente R$ 15 mil do Banco Paratodos. Em contrapartida, a loteria será autorizada a explorar a atividade pela Secretaria de Turismo do Ceará.

Ainda de acordo com o juiz, a Constituição permite o livre exercício de qualquer atividade econômica, razão por que negar a autorização seria impor aos empresários a culpa pela ineficiência do Poder Público.

Contravenção

Pela legislação, o jogo do bicho é considerado uma contravenção penal desde 1941. O Artigo 58 da Lei considera que “explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração”, pode gerar prisão de quatro meses a um ano, além de multa.