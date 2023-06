Justiça mantém a prisão de suspeito de matar o ator Jeff Machado

A Justiça decidiu manter a prisão do ajudante de pedreiro e garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, um dos suspeitos do assassinato do ator Jeff Machado. Detido desde sexta-feira 2, ele passou por audiência de custódia na tarde deste domingo, 4.

O juiz Diego Fernandes Silva Santos foi o responsável pela decisão contra Jeander. O magistrado integra a Central de Audiências de Custódia de Benfica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

O desfecho da audiência de custódia vai ao encontro da posição do Ministério Público fluminense. Na semana passada, o órgão pediu a prisão temporária do garoto de programa. Por causa do assassinato do ator Jeff Machado, Jeander entrou na mira da Justiça. A Polícia Civil do Rio de Janeiro o indiciou por homicídio doloso e ocultação de cadáver.

A prisão de Jeander

Jeander negou participação direta na morte de Jeff Machado, mas mudou de versão | Foto: Reprodução/Redes Sociais

A polícia prendeu Jeander, na zona oeste carioca. Na prisão, a saber, ele mudou de versão e confessou ter participado do assassinato de Jeff Machado. O garoto de programa, contudo, afirmou que o mentor do crime foi o produtor — e ex-funcionário da Rede Globo — Bruno de Souza Rodrigues.

O produtor segue foragido. Conforme informações, as autoridades trabalham com a possibilidade de ele ter fugido do Brasil. A Justiça, entretanto, decretou a prisão preventiva dele.

De acordo com a polícia, Jeff Machado foi estrangulado com um fio de metal. Nesse sentido, Jeander afirmou que o ator foi enforcado com cabo de telefone.

Morte do ator Jeff Machado

Jeff Machado celebrou seu aniversário em seu penúltimo post nas redes sociais, em 19 de janeiro | Foto: Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta

A polícia encontrou o corpo do ator Jeff Machado, de 44 anos, no último dia 22. Segundo as autoridades, o corpo dele estava dentro de um baú. Além disso, o objeto estava coberto por dois metros de concreto. De acordo com a polícia, alguém se passou por ele e enviou mensagens à família do artista, que chegou a trabalhar na Record TV.