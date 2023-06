Primeiro suspeito pelo assassinato de Jeff Machado é preso

Nesta sexta-feira, 2, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) prendeu Jeander Vinícius da Silva Braga, sob a acusação de ter sido o assassino do ator Jeff Machado. Jeander é garoto de programa e, segundo a PCRJ, foi detido no município de Santíssimo, zona norte do Rio. Outro suspeito, Bruno de Souza Rodrigues, está foragido.

Na quinta-feira 1º de junho, o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou a prisão temporária de ambos pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Segundo Sauvei Lai, promotor da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro, Bruno planejou assassinar o ator com a ajuda de Jeander, que, supostamente, tinha relações próximas com a vítima.

De acordo com o portal Metrópoles, em depoimento à polícia, ambos confessaram ter ocultado o corpo do ator. Porém, acusam uma terceira pessoa de ter efetivamente praticado o assassinato, a quem chamam de Marcelo. A polícia, no entanto, considerou a versão “fantasiosa”, descartando-a.

Jeff Machado celebrou seu aniversário em seu penúltimo post nas redes sociais, em 19 de janeiro | Foto: Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta

Entenda o caso

No dia 22 de maio, o corpo do ator Jeff Machado foi encontrado dentro de um baú, enterrado e concretado a 2 metros de profundidade num quintal de uma residência localizada na zona oeste da capital fluminense. A família da vítima, natural de Santa Catarina, havia registrado o desaparecimento do ator no dia 4 de fevereiro, porém a Polícia Civil suspeita de que a morte de Jeff Machado tenha ocorrido ainda no fim de janeiro.