O que se sabe sobre Jeff Machado, ator morto e enterrado em baú coberto por 2 metros de concreto

O ator Jeff Machado, 44 anos, foi encontrado morto na segunda-feira 22. Mas não foi uma morte comum. Ele foi vítima de homicídio e ocultação de cadáver. Seu corpo foi encontrado amarrado dentro de um baú de madeira, coberto por 2 metros de concreto.

Jeff estava desaparecido desde 28 de janeiro. Ele foi visto pela última vez no bairro Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Civil encontrou o corpo em um terreno e o encaminhou para o Instituto Médico-Legal (IML).

Jeff Machado tinha oito cachorros da raça setter e também era modelo e jornalista

Jeff Machado tinha cachorros com nomes de ícones da MPB, como Rita Lee e Caetano Veloso | Foto: Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta

O ator Jefferson Machado nasceu em Araranguá, cidade do sul de Santa Catarina, com cerca de 70 mil habitantes. Ele morava no Rio havia nove anos.

Jeff atuou em produções como Reis, novela com tema bíblico da TV Record, em 2022. Interpretou um soldado filisteu no elenco de apoio da novela.

Ele também era jornalista, assessor de imprensa, produtor e modelo. Apaixonado por cachorros da raça setter, Jeff tinha oito deles. Foi graças aos cães que seu desaparecimento ficou evidente.

Todos os cachorros de Jeff tinham nomes de ícones da MPB. Um deles, chamado “Cazuza”, foi encontrado em 30 de janeiro nas ruas do bairro Santa Cruz. Um morador entrou em contato com a ONG Indefesos para relatar o suposto abandono do animal. Àquela altura, Jeff ainda não era considerado desaparecido. Então, a ONG achou que o ator tinha abandonado seus animais de estimação.

“Vinícius de Moraes” também foi encontrado em Santa Cruz. Em 1º de fevereiro, foi a vez dos cachorros “Tim Maia” e “Nando Reis”. Quando viram nas redes sociais que Jeff tinha outros cinco cachorros da mesma raça, a busca pelos demais começou. Em 3 de fevereiro encontraram “Elis Regina” e “Rita Lee”. Esta última estava morta, em razão de um atropelamento.

O cachorro “Caetano Veloso” foi encontrado no dia seguinte, em Campo Grande, mesmo bairro em que Jeff Machado foi enterrado e concretado dentro de um baú. Caetano estava muito ferido e não resistiu. O cachorro “Gilberto Gil”, por sua vez, não foi encontrado até agora.

A ONG entrou em contato com a família de Jeff para falar sobre os cães. Alguém estava mandando mensagens se passando por Jeff. Como os cachorros foram encontrados em estado deplorável, a família entrou em contato com a polícia para falar sobre o desaparecimento de Jeff Machado.

Os cachorros que sobreviveram ficaram sob responsabilidade do irmão de Jeff, que procurou outras famílias para adotá-los.

Alguém se passou por Jeff Machado nas redes sociais

Jeff Machado celebrou seu aniversário nas redes sociais, em 19 de janeiro | Foto: Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta

Além de se passar por Jeff Machado, em mensagens enviadas à sua família, alguém também fingiu ser o ator nas redes sociais. A família e os amigos desconfiaram de uma série de publicações que falavam em “ficar em paz” e “pedir perdão”.

Os posts foram apagados do Instagram. Mas ainda há uma publicação de 2 de fevereiro, provavelmente não feita por ele, que desapareceu em 28 de janeiro. A postagem é uma foto de Jeff, com a legenda: “Recomeço. Gratidão!”.

O Instagram mostra que o conteúdo foi editado. A localização foi marcada como “Vila Prudente”, na zona leste de São Paulo. Na postagem, foram usadas as hashtags “#sp”, “#saopaulo” e “#vivendoemsp”.

Em posts anteriores, o ator costumava usar as hashtags “atoresrj” e “modelorj”, já que ele vivia no Rio de Janeiro.

O principal suspeito da morte de Jeff Machado chegou a entrar em contato com a família dele para dizer que o ator tinha viajado a trabalho para São Paulo.

Suspeito de matar Jeff Machado mora no mesmo bairro em que o corpo dele foi encontrado

Suspeito de matar Jeff Machado se apresentava como alguém apaixonado por ele | Foto: Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta

A mãe de Jeff, Maria das Dores Machado, achou estranho que ele não estava mandando mensagens de voz ou fazendo ligações com ela, como costumava fazer. Ela também desconfiou da maneira como foram escritas as mensagens que ela recebeu do número do filho.

Esse suspeito é um homem branco, barbado, de estatura média, de cerca de 40 anos. Ele conhece Jeff há quatro anos e se aproximou dele falando de uma proposta de trabalho melhor.

Em 19 de janeiro, dia de seu aniversário, Jeff contou a uma amiga de infância que estava desconfiado do suspeito. O homem constantemente visitava a casa de Jeff na Barra de Guaratiba, também na zona oeste do Rio.

O corpo de Jeff foi encontrado dentro de seu próprio baú, amarrado em posição fetal, já em estado avançado de decomposição. A família de Jeff disse que a casa onde o corpo dele foi encontrado foi alugada no nome do suspeito. Esse homem também teria a chave do carro e da casa do ator. Além disso, um líquido foi jogado no corpo de Jeff Machado, provavelmente para evitar o mau odor da decomposição.