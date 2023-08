Larissa Manoela compartilha foto em transporte público

Em sua conta no Instagram, a atriz Larissa Manoela publicou uma foto em que aparece mexendo no celular, sentada num assento de um ônibus municipal. A cena é comum a milhões de trabalhadores brasileiros.

A foto é da gravação do filme Tá Escrito, em que Larissa é protagonista. A estreia ocorrerá em breve. O diretor, Matheus Souza, foi quem a publicou originalmente, como parte de um carrossel (tipo de post do Instagram com várias fotos e/ou vídeos em sequência).

publicidade

A atriz compartilhou essa e outras fotos em seus stories (publicações temporárias que duram 24 horas). Seu perfil no Instagram beira os 52 milhões de seguidores.

Ônibus cheio é realidade diária de milhões de brasileiros | Foto: Reprodução/Diário do Transporte

Em virtude das últimas notícias que envolvem Larissa Manoela, as imagens divulgadas no Instagram chamam atenção. Recentemente, a atriz anunciou o rompimento da relação com os pais.

Família de Larissa Manoela no olho do furacão

A atriz e seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, estão em meio a uma polêmica que envolve um patrimônio milionário, acumulado pelo trabalho da atriz desde o início de sua carreira.

A riqueza sempre foi administrada por Gilberto e Silvana. No domingo 13, Dia dos Pais, o programa semanal Fantástico exibiu matéria sobre o caso.

Acompanhe a cobertura completa da Revista Oeste sobre o caso que envolve Larissa Manoela

A história provocou debates sobre a relação entre pais e filhos. Também divide opiniões sobre a postura dos envolvidos no caso.