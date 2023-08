Marcas abandonam pais de Larissa Manoela

Depois da entrevista concedida por Larissa Manoela ao programa Fantástico, no domingo 13, algumas patrocinadoras decidiram abandonar os pais da atriz.

Larissa Manoela falou ao programa da Rede Globo sobre a suposta relação abusiva que Silvana Taques e Gilberto Elias Santos, seus pais, tinham com o seu dinheiro.

Segundo documento veiculado na programação, a atriz tinha apenas 2% de uma empresa criada originalmente para gerir sua própria carreira, enquanto os pais dela tinham os outros 98%.

O motivo de as patrocinadoras romperem com os pais de Larissa Manoela

Larissa Manoela e seus pais, Silvana e Gilberto | Foto: Reprodução/Instagram/Gilberto

Grandes marcas romperam os contratos com a empresa dos pais de Larissa Manoela e firmaram acordo com a nova empresa da atriz, que pretende administrar sozinha sua carreira. A informação é da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Segundo a colunista, as marcas L’Oreal, Pedigree, Oceane, JBL, Acuvue e Puma já estavam com seus contratos vencendo. Por isso, em vez de renovar com a empresa gerida pelos pais de Larissa Manoela, elas decidiram assinar o contrato diretamente com a nova empresa da atriz, em que ela é dona do faturamento.

Em 2014, quando Larissa Manoela tinha 13 anos, Silvana e Gilberto abriram a empresa Dalari para administrar a carreira da atriz. Ela acreditava que as cotas eram iguais entre os três, que cada um ficava com 33%. Segundo a atriz, os pais lhe asseguraram isso.

Porém, em 2022, quando decidiu entender para onde seu dinheiro estava indo, Larissa Manoela descobriu que tinha apenas 2% da empresa, enquanto os pais ficavam com 98%. É na Dalari que está concentrada a maior parte dos bens adquiridos pelo trabalho da atriz, que começou aos 4 anos.

“A porcentagem não estava no papel”, disse Larissa Manoela. A atriz alega que tentou fazer acordo com os pais para reaver os bens e o controle que lhe eram devidos da empresa. Segundo ela, não houve sucesso nas negociações.

Por isso, Larissa Manoela afirma que decidiu deixar todo o seu patrimônio com seus pais, para recomeçar a carreira e a vida financeira. O valor do patrimônio: R$ 18 milhões.

“Minha decisão de abrir mão de todo o negócio é porque tenho plena certeza de que meu caminho vai trazer grandes conquistas”, disse. “Tenho só 22 anos. Tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais.”