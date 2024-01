Latam e Gol cancelam voos para a Argentina

A greve geral convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) na Argentina fez as companhias aéreas brasileiras cancelarem os voos previstos para a quarta-feira 24, em que vai ocorrer o primeiro dia da paralisação. Desse modo, a Gol e a Latam informaram alterações nas viagens à Argentina. A Azul não opera no país.

A Gol informou que cancelou 22 voos de ida e/ou volta para os aeroportos argentinos. Conforme a companhia aérea, a “ação se deve à greve geral anunciada para o país nesta data, que afetará toda a operação aeroportuária nas cidades em que a companhia opera”.

Já a Latam disse que existe a “possibilidade de atrasos ou cancelamentos” nos voos com origem ou destino à Argentina. Mas não informou quantos seriam. Em uma consulta no site da empresa, no sábado 20, mostrou que ao menos 11 voos entre Brasil e Argentina foram cancelados.

Orientações da Gol e da Latam

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Gol orientou que os clientes “terão seus voos remarcados para outras datas e poderão realizar a alteração sem custos”, ou, caso desejem, podem pedir reembolso. “Para atender os clientes afetados, a GOL criou operações extras para os dias 25 e 26 de janeiro”, informou a empresa.

Já a Latam disse que os passageiros afetados por eventuais cancelamentos e remarcações dos voos vão poder remarcá-los gratuitamente em até 15 dias após a data original. Mas também existe a possibilidade de reembolso sem multa para os bilhetes não usados.