Líder do PCC é liberado de prisão federal em Catanduvas, no Paraná

Francisco Antonio Cesário da Silva, conhecido como Piauí, foi liberado da penitenciária de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná, na última quinta-feira, 9. Ele é apontado como um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Condenado por extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas, o ex-presidiário conseguiu a liberdade depois de frequentar cursos e ler livros na cadeia, que lhe renderam 14 meses de redução de pena.

De acordo com a Record TV, o criminoso foi detido em 2008, mas permanecia no comando do tráfico de drogas de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.

