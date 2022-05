‘Lua de sangue’: eclipse total pode ser visto por brasileiros

Entre a noite deste domingo, 15, e a madrugada de segunda-feira, espectadores do Brasil inteiro poderão acompanhar o primeiro e único eclipse total da Lua em 2022. O evento também é conhecido como “Lua de Sangue”.

Isso quer dizer que o Sol, a Terra e a Lua vão se alinhar e a Lua passará na sombra da Terra. O fenômeno poderá ser visto também em toda a América do Sul e Central e partes da América do Norte, Europa e África.

Os melhores horários para visualizar o fenômeno do Brasil será entre 0h29 (horário de Brasília) e 1h53. Quando o evento chegar em sua totalidade (perto da 1h11), e a sombra encobrir completamente o disco lunar, a Lua ficará avermelhada, isso porque não teremos a incidência direta da luz do Sol no nosso satélite natural. Por isso também é chamado de “Lua de Sangue”.

No vídeo abaixo, de um eclipse anterior, dá para ver o processo.

"Super Blood Moon Eclipse" 🩸🌙

As album titles go, it doesn't get much more metal than that, but we're talking about a total lunar eclipse, visible in the western US on May 26.

What makes it so super & "bloody"? 👉 https://t.co/rtfRifAFwL (with @NASAMoon & @NASASolarSystem) pic.twitter.com/hFVUyGeopi

— NASA Goddard (@NASAGoddard) May 24, 2021