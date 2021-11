Luciano Hang planeja lançar o maior prédio da América Latina em 2022

Edifício com investimentos de Luciano Hang deverá ser lançado no ano que vem | Foto: Divulgação

Com sede em Balneário Camboriú (SC), o One Tower terá 120 andares e está com obras avançadas

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, tem planos ambiciosos para o ano que vem. Não bastassem as mais de 160 lojas inauguradas em 18 Estados e 22 mil colaboradores da sua empresa para administrar, ele pretende inaugurar, em 2022, o maior edifício da América Latina, superando o Gran Torre Santiago, do Chile, atual dono do posto. Com 373 metros de altura e 120 andares, o One Tower está sendo construído em Balneário Camboriú (SC) há cerca de um ano.

A obra, com mais de 50% concluídos, é fruto da parceria do empresário com a FG Empreendimentos, empresa já associada à Havan em outros investimentos imobiliários. Localizado na Barra Sul da orla, próximo ao teleférico e à marina, o projeto tem caráter residencial e contempla restaurante, mirante, caixa de vidro (glass floor) e pista de caminhada, com 135 andares.

O investimento previsto para a conclusão do arranha-céu ultrapassa os R$ 500 milhões e, segundo o site Imovelweb, um apartamento de 193 metros quadrados, cinco banheiros, três vagas de garagem, quatro quartos e quatro suítes custa cerca de R$ 6 milhões. Não é à toa que a cidade recebeu o apelido de Dubai brasileira.