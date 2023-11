Maceió está em estado de alerta por risco de ‘colapso’ em mina da Braskem

Na quarta-feira 29, a prefeitura de Maceió decretou estado de emergência na cidade por 180 dias. Isso porque a cidade está sob risco iminente de colapso de uma mina da empresa Braskem, localizada no bairro Mutange.

De acordo com o governo do Estado de Alagoas, as minas são cavernas que foram abertas para a extração de sal-gema. O processo de mineração durou décadas. Porém, as minas já estavam sendo fechadas desde que o SGB (Serviço Geológico do Brasil) confirmou que a atividade de mineração realizada pela Braskem havia desencadeado o risco de colapso na região.

Gabinete de crise

Paulo Dantas, governador de Alagoas (MDB), decidiu criar um gabinete de crise a fim de monitorar a situação e os possíveis desabamentos. Se o cenário de colapso se confirmar, é possível que grandes crateras se abram nas áreas afetadas.

Dantas pretende falar com o presidente Lula sobre o problema em Alagoas; porém, o petista está no exterior.

Paulo Dantas, governador de Alagoas (MDB). Foto: Governo de Alagoas/Reprodução

Pessoas prejudicadas

O governador também criticou a relação da empresa Braskem com a Câmara de Maceió. Dantas afirmou que o acordo firmado entre a empresa e a prefeitura está prejudicando as pessoas que vivem nas regiões afetadas.

Abalos sísmicos

Depois de cinco abalos sísmicos registrados só no mês de novembro, o governo decidiu reforçar o monitoramento da região. De acordo com o coronel Moisés Melo, coordenador-geral da Defesa Civil do Estado, uma ruptura nessa profundidade pode desencadear um efeito cascata em outras minas.

“Não sabemos a intensidade, mas é certo que grande parte da cidade irá sentir. E temos outros problemas. Se houver uma ruptura nessa região, podemos ter vários serviços afetados, a exemplo do abastecimento d’água de parte da cidade e também do fornecimento de energia e de gás. Com certeza, toda a capital irá sentir os tremores se acontecer essa ruptura das cavernas em cadeia”, afirmou o coronel.