Maceió: palco de casa de show pega fogo e interrompe evento

Um incêndio interrompeu uma festa que acontecia no Cafe de La Musique — casa de shows localizada em Maceió, capital de Alagoas. O incidente ocorreu neste sábado, 30, durante o evento de réveillon. Apesar do susto, não há registros de feridos.

Testemunhas contaram ao site do Jornal Extra que o fogo começou por volta das 23h, durante a apresentação do Dj Kvsh. Fogos de artifício que faziam parte do show atingiram uma estrutura de palha, instalada no palco.

Somente danos materiais

A dupla Hugo & Guilherme, que estava programada para se apresentar em seguida, teve sua participação suspensa | Foto: Reprodução/Twitter/X

No vídeo, jatos de extintores são vistos sendo disparados para conter as chamas. Em nota, o estabelecimento informou que a “equipe agiu prontamente para evitar danos significativos”. Houve somente danos materiais.

VÍDEO: Palco do Café de La Musique Maceió pega fogo durante evento



???? Reprodução/ Internet pic.twitter.com/Dfo2FXri3p — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) December 31, 2023

O Corpo de Bombeiros confirmou que a corporação foi capaz de controlar o fogo minutos depois de chegar ao local. O show foi cancelado e o artista que estava no palco foi retirado pela sua equipe.

A dupla Hugo & Guilherme, que estava programada para se apresentar em seguida, teve sua participação suspensa. A direção da casa de shows lamentou o ocorrido. “O Cafe de La Musique Maceió vem, por meio da presente, informar que durante o terceiro e último dia da ‘Semana de Réveillon 2024′, ocorreu um incidente no palco principal que danificou parte da estrutura.”

O estabelecimento também ressaltou a importância de priorizar a segurança dos clientes que estavam presentes no momento do incidente. “A prioridade foi a segurança de todos nossos clientes, equipe e colaboradores”, conclui a nota divulgada à imprensa.

