Polícia usa detector de metais para reforçar segurança no ‘réveillon’ de Copacabana

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ) informou que deve instalar grades de proteção nas ruas que dão acesso à orla de Copacabana, onde os cariocas tradicionalmente celebram a virada do ano. Dezesseis postos de revista serão montados pelos agentes, que utilizarão detector de metais.

O objetivo é coibir o acesso de cidadãos com armas de fogo e objetos pontiagudos. Essa mesma estratégia foi utilizada no Carnaval de 2020, quando as revistas com detector de metais impediram a entrada de aproximadamente 250 pessoas com facas, tesouras e estiletes na área de desfiles de megablocos.

A PM-RJ também deve utilizar 30 torres de observação com 1,2 metro de altura, que, posicionadas no calçadão e na areia, vão permitir uma vigilância mais ampla pelos policiais.

Os agentes ainda devem usar quadriciclos, para ter um deslocamento mais rápido. O maior contingente policial será destacado para o período entre as 14 horas de sábado 31 e as 4 horas de domingo 1º.

