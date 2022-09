Madrinha do Jogos Olímpicos Indígenas: ‘Somos da mesma cidade’

A artista plástica internacional Geovana Clea foi a convidada do programa As Liberais desta semana.

Entre vários assuntos, Geovana conta quem são os organizadores dos Jogos Olímpicos Indígenas e como recebeu o convite para ser a madrinha da competição: “É de Inhapi mesmo, da minha cidade, sabe? Os primeiros habitantes de Inhapi são eles”.

Ela explica que ao visitar a comunidade indígena, precisou conquistar a confiança do cacique: “Eu fui falando, conversando com o cacique, ele nem olhava muito bem pra mim, ele estava meio assim… Eles não confiam nas pessoas, eles são muito reservados, mas foi legal, porque aí eu conversando com ele, eu disse: ‘Querido, eu sei o que é viver nas margens, porque eu fui pra Europa e lá eu não era filha de ninguém, eu não tinha sobrenome, eu era só uma brasileira”.

