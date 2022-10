O programa As Liberais é comandado pelas jornalistas Branca Nunes e Paula Leal e vai ao ar no canal da Revista Oeste no YouTube. Toda semana, a dupla entrevista mulheres de destaque no cenário nacional.

Nesta semana, as jornalistas recebem as irmãs iranianas Mahsima e Mah Mooni Nadim para uma conversa sobre como é ser mulher no Irã, os protestos que estão ocorrendo no país em razão da morte da jovem de 22 anos pelo uso indevido do hijab — o véu islâmico — e a vida no Brasil. Não perca!

Se você ainda não se inscreveu no canal de Oeste no YouTube, clique aqui para se inscrever.

-Publicidade-

O programa vai ao ar hoje, terça-feira, 18, às 20h30. Para assistir, acesse aqui.