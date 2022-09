Maior evento de games da América Latina ocorre em SP

A Brasil Game Show 2022 contará com a participação de mais de 400 expositores, entre eles a Playstation, a Nintendo e o YouTube

A Brasil Game Show 2022, a BGS, maior evento de games da América Latina, voltará a São Paulo após dois anos em suspensão por causa da pandemia. Na edição deste ano, que ocorrerá entre 6 e 12 de outubro, a BGS terá a participação de mais de 400 expositores, entre eles a Playstation, a Nintendo e o YouTube.

Além dos jogos, a feira também atende a outros tipos de entretenimento, como apresentações, cosplays, competições e música clássica inspirada em jogos. Entre os convidados, estão influenciadores brasileiros, como os Irmãos Piologo, Cellbit, Rato, Davy Jones.

Os ingressos estão no quinto lote, que termina nesta segunda-feira, 19. Os valores variam de R$ 100 a R$ 2 mil A partir da terça-feira, 20, os valores serão diferentes.

Bolsonaro reduz impostos sobre games

O presidente Jair Bolsonaro reduziu, em junho deste ano, os impostos de importação para videogames, consoles e seus acessórios.

“Nas importações de partes e acessórios dos consoles e das máquinas de videogame, ao invés dos atuais 16%, a alíquota reduzida será de 12%”, postou o presidente, em seu perfil do Twitter.

– Desde 2019, o @govbr vem reduzindo ou zerando impostos de produtos, como os de combate à aids, câncer, de covid, pós seu surgimento, de alimentos que compõem a cesta básica, combustíveis, bens de consumo entre muitos outros. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) June 16, 2022

Já para videogames com telas incorporadas, portáteis ou não, o imposto foi zerado. Antes, a alíquota que incidia no preço final do produto era de 16%.

