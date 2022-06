Maior feira de franquias do mundo termina neste sábado em SP

A ABF Franchising Expo, a maior feira de franquias do mundo, termina neste sábado, 25. O evento recebeu mais de 60 mil pessoas e reuniu cerca de 400 marcas expositoras no Expo Center Norte, em São Paulo.

Em artigo publicado nesta Edição, Oeste mostra alguns números do setor:

Faturamento dos últimos 12 meses

-Publicidade-

O mercado de franquias faturou R$ 188,5 bilhões nos últimos 12 meses, cerca de 2,5 % do PIB nacional.

De acordo com uma recente pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF), pessoas que procuram novas oportunidades na carreira já são o principal perfil de quem busca franquia no país, com 29%, à frente de quem só quer investir e manter outras atividades, com 17%.

Empregos gerados

1,5 milhão de brasileiros são empregados diretamente no setor, de Norte a Sul.

Faturamento no 1º trimestre de 2022

Nos três primeiros meses do ano, as franquias faturaram mais de R$ 43 bilhões, alta de quase 9%, de acordo com a ABF.

Média de investimento

Na média geral, o brasileiro investe R$ 100 mil para abrir uma franquia, e nesse valor ele consegue de um café em um bairro de classe média ou um quiosque dentro de um aeroporto a uma sorveteria.

Expectativa de retorno do investimento

Um franqueador busca o retorno do investimento em 24 a 36 meses.