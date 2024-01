Mais de 40 esqueletos são encontrados em obra de construção de prédio no Maranhão

Uma obra do programa Minha Casa Minha Vida em São Luís (MA) se transformou no palco de uma descoberta arqueológica. Durante a construção de um condomínio de prédios residenciais pela empresa MRV foram encontradas 45 ossadas, em Vicente Fialho, bairro de classe média da capital maranhense.

Além dos restos mortais, o trabalho de pesquisa e escavação arqueológica, realizado pela empresa W Lage Arqueologia e coordenado pelo arqueólogo Wellington Lage, descobriu cerca de 100 mil fragmentos, entre cerâmicas, materiais líticos (ferramentas de pedra), carvão, ossos e conchas decoradas.

Análises de laboratório ainda estão em andamento para descobrir com precisão qual período esses materiais e os esqueletos são datados.

Porém, o número de sepultamentos e a quantidade de peças encontradas indicam para um sítio arqueológico que pode se representar uma grande descoberta arqueológica que pode ajudar na compreensão da história do Brasil.

“As datações [preliminares] realizadas oferecem novos panoramas inéditos para a arqueologia do Maranhão e, consequentemente, do Brasil”, afirmou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ao portal G1.