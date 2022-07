Mais de 180 brasileiros são presos tentando entrar ilegalmente nos EUA

Agentes da patrulha de fronteira dos EUA prenderam, na madrugada de terça-feira 26, cerca de 224 pessoas que tentavam entrar ilegalmente no país, em San Diego, na Califórnia. Dentre os detidos, 183 eram brasileiros, de acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

Os imigrantes, divididos em dois grupos, tentaram entrar nos EUA por meio de um tubo de drenagem na fronteira com o México. Eles também contaram com a ajuda de contrabandistas, que teriam cortado as barras com um maçarico para facilitar a travessia.

O primeiro grupo detido era composto de 123 imigrantes, que tentaram entrar ilegalmente no dia 23 de julho. Até o momento, esta foi a maior detenção do ano em San Diego. Já o segundo incidente, que ocorreu em 26 de julho, chegou a prender 101 pessoas.

“Estou orgulhoso do esforço que nossos agentes fazem diariamente para continuar protegendo a fronteira, especialmente considerando que os encontros na fronteira aumentaram nos últimos dois anos”, afirmou Aaron Heitke, agente-chefe do setor de patrulha de San Diego.

No final da operação, os agentes identificaram cerca de 167 imigrantes adultos sozinhos, enquanto 57 estavam acompanhados de familiares. Além disso, a patrulha divulgou a lista dos 13 países que mais tiveram imigrantes presos na operação.

Brasil – 183

Romênia – 8

Colômbia – 8

Serra Leoa – 4

Peru – 4

Nepal – 4

Cuba – 3

Nicarágua – 2

Nigéria – 2

México – 2

Haiti – 2

Gâmbia – 1

Índia – 1