Mais de 70% dos brasileiros já completaram a vacinação contra covid-19

De acordo com o Ministério da Saúde, o número chega a 153 milhões de habitantes

32Cerca de 153 milhões de brasileiros já completaram a vacinação contra a covid-19. Desse modo, eles tomaram duas injeções de um imunizante, ou um aplicação do produto de dose única. O Ministério da Saúde (MS) atualizou a contagem na noite do sábado 5.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estima 214 milhões de habitantes no país. Ou seja: o Brasil completou a vacinação de 71% da população. Além disso, o MS já registrou a aplicação de 42 milhões de doses de reforço, quase 20% da população.

Somando primeira e segunda dose, bem como dose única e de reforço, são 366 milhões de injeções das vacinas contra a covid-19 aplicadas no território nacional até o momento.

Entre as marcas utilizadas para a vacinação contra a covid-19, a Pfizer lidera com 39% das aplicações. Em segunda lugar, a AstraZeneca (34%), seguida da Sinovac (25%) e da Janssen (2%).

Para o mesmo período, a monitoria realizada pelo site Our Wour in Data, vinculado à Universidade de Oxford, estima que a média mundial esteja em 53% dos habitantes com a vacinação completa contra a covid-19.