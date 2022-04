Mais de 80% das escolas municipais voltam às aulas presenciais

De acordo com uma pesquisa realizada pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), com a colaboração do Fundo das Nações Unidas para a Infância, e apoio do Itaú Social, mais de 80% das escolas municipais do Brasil retomaram o sistema de aulas presenciais.

O levantamento mostrou ainda que 90% das redes municipais de ensino estão com adesão total dos alunos durante a volta das atividades presenciais, oferecidas cinco vezes na semana.

As escolas do país utilizam a Busca Ativa, plataforma para identificar e ajudar crianças e adolescentes que estão fora da sala de aula a retomarem os estudos.

Prejuízos com o ensino remoto motivaram a volta às aulas presenciais

Segundo Fátima Gavioli, secretária estadual de Educação de Goiás, Estado que participou da pesquisa, a alfabetização das crianças foi comprometida durante o ensino remoto, modelo adotado em razão da pandemia de covid-19.

Para Luiz Miguel Martins Garcia, presidente da Undime, encontrar e integrar estudantes que não retornaram às escolas estão entre os principais desafios relatados pela maioria dos 3.372 municípios participantes do levantamento.

A evasão escolar no Brasil aumentou na faixa entre 5 a 9 anos durante a pandemia — passando de 1,41% para 5,51% entre 2019 e 2020, crescimento de 197,8%. A taxa elevou o percentual a níveis observados em 2006.

