Mais um ciclone pode se formar sobre a Região Sul do Brasil

A semana começa com mudanças no Rio Grande do Sul, indica a empresa de meteorologia Climatempo. De acordo com a previsão, o Estado da Região Sul do Brasil vai contar com uma nova frente fria. Além disso, há a possibilidade de formação de outro ciclone extratropical.

Nesta segunda-feira, 24, a atuação de uma frente fria — mesmo se deslocando mais para o oceano — contribuiu para a formação de instabilidades, especialmente no sul e sudeste do Rio Grande do Sul, onde houve fortes temporais Em Porto Alegre, a chuva também reduziu as temperaturas.

Na terça 25, a frente fria já se afasta mais para o oceano. Contudo, a atuação de um cavado no Rio Grande do Sul deixa o tempo ainda instável por todo o centro-sul gaúcho, segundo a empresa de meteorologia.

O cavado é, conforme explica a Climatempo, o nome técnico que se dá a uma região na atmosfera em que ocorre ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e em que há tendência à queda da pressão atmosférica.

Sul do Brasil: frente fria, cavado e ciclone

Um ciclone extratropical atingirá a Região Sul nesta semana | Foto: Divulgação/Inmet

“Este cavado, que se forma na terça-feira, dá origem na quarta-feira a um novo ciclone”, alerta a equipe da Climatempo. “Na quarta-feira, o ciclone atua bem próximo à costa da Região Sul, entre o Uruguai e o sul gaúcho, e traz chuva mais forte para o Rio Grande do Sul”, explica a empresa de meteorologia. As fortes chuvas também devem atingir Santa Catarina e o Paraná.

Na quinta 27 e na sexta-feira 28, com afastamento do ciclone para o mar e o avanço da frente fria, o Rio Grande do Sul volta a ficar com tempo mais estável. Nestes dias, porém, a chuva ganha mais intensidade no litoral do Paraná e de Santa Catarina, onde o tempo fica mais fechado com chuva moderada ao longo do dia. Não há, entretanto, previsão de acumulados excepcionais.

“Este ciclone não deve provocar ventos tão intensos como o último que atuou sobre o Sul do Brasil, mas há previsão de rajadas variando de 40 a 60 km/h sobre a maior parte do Estado gaúcho”, acrescenta a Climatempo.

Revista Oeste, com informações da Agência Estado

