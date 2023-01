O bloqueio começou por volta das 5h30 e afetou a pista local da via | Foto: Reprodução/RecordTV

Manifestantes bloquearam as pistas da Marginal Tietê, uma das principais vias da cidade de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 9. O grupo colocou fogo em entulhos e pneus para impedir a circulação de veículos. O bloqueio afeta a pista local da via, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, na altura da Vila Leopoldina, zona oeste da cidade.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a manifestação ocorre na altura da Ponte dos Remédios. O bloqueio atrapalha quem chega à cidade pela Rodovia Castelo Branco, que liga o interior do Estado à capital paulista.

Segundo a Polícia Militar, o ato começou por volta das 5h30 e, quando as equipes chegaram ao local, já não havia mais nenhum manifestante. Ainda de acordo com a corporação, não há informações de quem bloqueou a via, nem por qual motivo.

Por volta das 7h30, a pista central, que chegou a ser bloqueada, foi liberada pela polícia. A via local continua com o trânsito impedido. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o trânsito na região e carros tentando fugir do bloqueio na contramão. Segundo a CET, por causa da manifestação, o congestionamento na região afeta a Rodovia Castelo Branco.

Fogo na chegada a marginal Tietê#bdsp pic.twitter.com/7logexAXPD — André G. Silva (@AndrGSilva1) January 9, 2023