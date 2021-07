Mato Grosso abre edital para construção de 730 km de ferrovias

Com custo estimado em R$ 12 bilhões, o projeto vai interligar Lucas do Rio Verde e Rondonópolis, passando por Cuiabá

Nesta segunda-feira, 20, o governo de Mato Grosso abriu um edital para o setor privado construir 730 quilômetros de ferrovias no Estado. As obras farão a ligação entre Lucas do Rio Verde e Rondonópolis, passando por Cuiabá. Estima-se o custo do projeto em R$ 12 bilhões, e o período de concessão para a exploração é de 45 anos. As empresas interessadas têm 45 dias para apresentar suas propostas.

Operadora das malhas Paulista e do Norte, a Rumo já formalizou seu interesse em assumir a empreitada. Ela controla o trecho entre Rondonópolis e o Porto de Santos. De acordo com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), o grupo vencedor da disputa terá de fechar um acordo com a companhia para interligar a nova estrutura e o ramal que dá acesso ao embarque marítimo.

