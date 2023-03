Mato Grosso começa a desmontar o VLT, obra que custou R$ 1 bilhão

Nove anos depois da data prevista para entrar em funcionamento, o veículo leve sobre trilhos (VLT) que ligaria Cuiabá à vizinha Várzea Grande começou a ser desmontado pelo governo de Mato Grosso. A obra custou mais de R$ 1 bilhão em verbas federais, e 6 quilômetros de trilhos que já estavam instalados foram arrancados.

O governador que deu início à obra em 2012, Sinival Barbosa (MDB), com recursos liberados no governo de Dilma Rousseff (PT), admitiu, em acordo de delação premiada, que recebeu propinas. O VLT de Mato Grosso tinha previsão de entrar em funcionamento na Copa do Mundo do Brasil, em 2014.

A decisão de desmontar a obra foi tomada em 2020, na gestão passada, do governador Mauro Mendes (União Brasil), reeleito em 2022, que considerou a obra inviável e cuja tarifa seria mais cara para os passageiros. Segundo ele, seriam necessários mais R$ 760 milhões para terminar o VLT.

Depois de uma disputa judicial com a prefeitura de Cuiabá, ele conseguiu autorização para desmontar os trilhos, e o corredor do VLT dará lugar a um BRT (Bus Rapid Transit, na sigla em inglês), cujo custo é R$ 480 milhões — de recursos estaduais —, incluindo a compra de 54 ônibus articulados.

“A decisão já foi tomada, e o BRT está sendo construído. É um transporte barato, moderno e sustentável e menor tarifa para os usuários. E o VLT é filhote da corrupção. O ex-governador já disse que houve corrupção. Esse assunto já está encerrado”, afirmou Mendes à Folha de S.Paulo.

A desmontagem dos trilhos está sendo feita pelo consórcio contratado para fazer a transformação do VLT para BRT. Segundo o governo, o material foi levado para um lugar seguro, para impedir furtos. Só de trilhos, foram importados 24 quilômetros de aço da Polônia.

Os 40 trens já comprados, num total de 280 vagões, seguem sob manutenção periódica de uma equipe da fabricante CAF, com matriz na Espanha, que é uma das integrantes do Consórcio VLT Cuiabá–Várzea Grande.

O contrato com o consórcio foi rompido unilateralmente pelo então governador, Pedro Taques (Solidariedade), de Mato Grosso, em 2017, depois de uma série de atrasos na entrega. Uma sentença da 1ª Vara Federal de Mato Grosso deu ao governo estadual a propriedade dos trens.

Ainda não há definição sobre o que será feito com o material. Uma comitiva do Rio de Janeiro chegou a avaliar uma possível compra, mas ainda não há definição.

Em entrevista à Folha, o professor Renato Neder, da Universidade Federal de Mato Grosso, disse que o projeto de implementação do VLT teve falhas desde a concepção e que não se discutiu se era o mais viável para unir as duas cidades. “O BRT, por exemplo, custaria um quarto do valor e talvez fosse mais eficiente. Da forma como foi pensada, a linha do VLT nem chegaria às periferias.”

O governador na época do início das obras, Silval Barbosa, disse inicialmente que a licitação do VLT não teve irregularidades. Mais tarde, em uma delação premiada, ele afirmou ter recebido propinas.

Já Dilma Rousseff, que era presidente quando o contrato foi assinado, afirmou em entrevistas anteriores que apenas autorizou o empréstimo de R$ 1,4 bilhão via Caixa e que a responsabilidade das obras era do governo de Mato Grosso.