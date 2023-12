Médicos atualizam estado de saúde do cantor Zé Neto

O cantor Zé Neto, de 33 anos, dupla de Cristiano, teve o seu estado de saúde atualizado pela equipe médica do Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na quarta-feira 6.

Zé Neto foi hospitalizado depois de se envolver em acidente de carro na noite de terça-feira 5. O cantor sertanejo, que faz dupla com Cristiano, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. De acordo com os médicos, a expectativa é que o artista permaneça na UTI até esta quinta-feira, 7.

Ainda hoje, ele vai passar por uma avaliação feita pelo médicos Paulo Cesar Espada e Neymar Elias de Oliveira. “O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o quadro clínico do cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) é estável”, afirmou o hospital, em nota.

“No entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar, até esta quinta-feira (7 de dezembro), quando será reavaliado”, revela a instituição.

Hospital explica estado de saúde de Zé Neto

A equipe médica informa que o cantor Zé Neto está consciente. De acordo com o boletim médico, o cantor está se alimentando normalmente e sem precisar de recursos de respiração mecânica.

De acordo com a nota, Zé Neto sofreu “escoriações e fratura em três costelas”. Uma cirurgia foi realizada no braço esquerdo do sertanejo na noite de quarta-feira.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Zé Neto colidiu com uma carreta depois de invadir a pista contrária, e capotou o veículo. O acidente aconteceu no km 246 da BR-153, entre Icém (SP) e Fronteira (MG). O cantor havia deixado o rancho da família, que fica na cidade mineira.

De acordo com informações do empresário do cantor, Zé Neto invadiu a pista contrária da rodovia na tentativa de desviar de alguns animais que haviam invadido a rodovia.

Zé Neto sofreu acidente de carro….. Que final de ano é esse pic.twitter.com/o1xZWHdIsw — Ronald (@ronald_olivei) December 6, 2023

Além do carro do cantor, outros três veículos envolveram-se no acidente. Ao todo, três pessoas acabaram feridas. Uma mulher e uma criança, que estavam em um Fox, tiveram lesões leves. Um homem e uma mulher, que se deslocavam em um Creta, não se feriram.

O motorista da carreta que colidiu com o carro de Zé Neto também não apresentou ferimentos. O cantor sertanejo estava em uma Trailblazer, avaliada em mais de R$ 360 mil.