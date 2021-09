Megaoperação em São Paulo recupera mais de R$ 150 mil

Dinheiro será devolvido às vítimas no fim das investigações

Nesta terça-feira, 28, conforme noticiado por Oeste, a Secretaria de Segurança Pública realizou uma megaoperação chamada de Capital Mais Segura IV, com 1.130 policiais civis, 471 viaturas e uma aeronave. O objetivo foi combater a criminalidade e desarticular quadrilhas atuantes na cidade de São Paulo, principalmente as especializadas nos golpes do Pix — sistema que permite pagamentos instantâneos.

Ao final do dia, depois de 180 lojas visitadas, mais de 335 pessoas foram presas, sendo 14 delas conhecidas como “conteiras” — indivíduos que emprestam as contas para transferências bancárias. Por fim, também foram apreendidos 2,4 mil celulares. A Polícia Civil ainda bloqueou um total de R$150 mil extorquidos das vítimas pelo golpe. Os valores serão devolvidos assim que toda a investigação for concluída.

“Fizemos essa força-tarefa com o propósito principal de tirar de circulação as pessoas que cometem os crimes contra o patrimônio, como por exemplo roubos e/ou furtos de aparelhos celulares e extorsões mediante sequestro, que são investigados pelas 93 delegacias territoriais da capital”, ressaltou o delegado Albano David Fernandes, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital.

