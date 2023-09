Moradores do RS registram rastro luminoso deixado por um meteoro

Durante a noite de sexta-feira 15, a passagem de um meteoro foi registrada no céu do Estado do Rio Grande do Sul (RS). O fenômeno astronômico foi registrado pelo observatório Heller & Jung, no município gaúcho de Taquara, localizado a cerca de 80 quilômetros da capital Porto Alegre. O corpo celeste deixou um rastro de luz no céu noturno.

Segundo o professor Carlos Fernando Jung, pesquisador responsável pelos serviços do observatório, o “fireball“, como os cientistas chamam o meteoro devido ao brilho intenso do corpo celeste, pôde ser visto a partir de uma região da Serra Gaúcha conhecida como Anta Gorda. Era por volta das 19h30 quando o meteoro passou sobre a cidade de Camaquã, localizada na região sul do Estado gaúcho.

publicidade

De acordo com o portal G1, Jung fez o seguinte relato: “A magnitude foi de -4,3. O meteoro entrou na atmosfera a uma alteridade de 100 quilômetros, e se extinguiu a 60 quilômetros. O fenômeno teve uma duração de 2,25 segundos. É um fragmento de corpo celeste, asteroide ou cometa ainda não conhecido”.

O que são meteoros?

Popularmente conhecidos como “estrelas cadentes”, os meteoros são um fenômeno astronômico caracterizado pela entrada de fragmentos de rocha espacial na atmosfera terrestre. Os meteoros são formados a partir de pequenos detritos de corpos celestes, como cometas e asteroides. Esses corpos celestes, porém, apresentam características bastante diversas, e reúnem aspectos como formato irregular e grande densidade.

O fenômeno das “estrelas cadentes” pode ser classificado como meteoros metálicos, rochosos e mistos. Mas eles também são comumente confundidos com outros fenômenos, como os meteoritos, os cometas e os asteroides. No entanto, cada objeto e fenômeno astronômico possui a sua particularidade.

Foto: Observatório Espacial Heller & Jung/Divulgação

Quais são as diferenças entre meteoro, cometa e asteroide?

Embora o senso comum dificilmente consiga perceber, há diferenças significativas entre cometas, asteroides e meteoros. Os cometas e os asteroides são corpos celestes que fazem parte do nosso Sistema Solar, de forma conjunta com os outros planetas, tendo as suas características específicas.

Cometas: corpos celestes constituídos por rocha e gelo que, ao se aproximarem da radiação proveniente do Sol, desenvolvem uma reação química que produz a famosa cauda luminosa — que pode ser vista da Terra;

Asteroides: são aqueles corpos celestes que apresentam dimensões bastante reduzidas, e que orbitam outros planetas do Sistema Solar.

Assim, os cometas e os asteroides podem produzir fragmentos diferentes de rochas espaciais com as quais eles são constituídos, e que estão comumente atrelados aos meteoros.

Luzes estranhas no céu são vistas em diversas regiões do Brasil

Em junho, estranhas luzes em movimento foram observadas no céu do interior do Estado de São Paulo. Na noite de segunda-feira 19, moradores do município de Campinas, interior paulista, ficaram intrigados com um estranho fenômeno luminoso. As luzes também foram observadas em outras cidades paulistas, e também nos Estados de Goiás e Minas Gerais. As testemunhas disseram que se tratava de um meteoro.