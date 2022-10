Meteoro mais potente do ano é visto no Rio Grande do Sul

O meteoro mais potente deste ano foi avistado nos céus de Taquara, no Rio Grande do Sul, em 3 de outubro. O Observatório Espacial Heller & Jung registrou o momento em que o objeto espacial explodiu na atmosfera, às 2h26. Ao todo, o fenômeno durou 5 segundos.

Segundo Carlos Fernando Jung, proprietário do observatório, a magnitude do meteoro é a maior registrada até o momento em 2022, atingindo -9. Na astronomia, quanto mais negativo o número, mais luminoso é o corpo celeste. A Lua cheia pode atingir -13, enquanto o Sol, objeto mais brilhante no céu, tem magnitude aparente de -27.

-Publicidade-

Jung explicou que o meteoro entrou na atmosfera a 107 quilômetros de altitude e foi extinto a 81,8 quilômetros. De acordo com o pesquisador, o corpo celeste faz parte da chuva October Gamma Puppids. É possível que outros meteoros dessa chuva sejam vistos nas primeiras semanas de outubro.

O fenômeno também foi avistado em outras cidades do sul do Brasil, como Florianópolis (SC), Canoas (RS), Timbé do Sul (SC), Chapecó (SC), Criciúma (RS), Tangará (SC) e Caxias do Sul (RS).

Os astrônomos disseram ainda que o meteoro é do tipo bólido (objetos que deixam uma trilha ionizada duradoura, explodindo no fim). Na maioria das vezes, são completamente vaporizados durante sua passagem pela atmosfera.