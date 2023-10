Metrô de São Paulo: falha afeta circulação da linha 15-Prata

Uma falha na linha 15-Prata interrompeu o transporte de usuários, na manhã desta sexta-feira, 6, em São Paulo.

A operação chegou a ficar totalmente paralisada. O sistema de Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado. Com isso, foram colocados nas ruas 20 veículos que, no entanto, não suportaram a demanda.

A circulação dos trens no trecho entre as estações São Lucas e Jardim Colonial ficou comprometida. O problema teve início às 4h50, e o transporte foi retomado às 9h10, segundo o Metrô.

A linha afetada opera entre Vila Prudente e Vila União, por via única, e de Vila União até São Mateus, por ambas as vias. A circulação foi normal entre São Mateus e Jardim Colonial, de acordo com o portal g1.

Problemas são frequentes nessa linha

A linha opera entre Vila Prudente e Vila União | Foto: Reprodução/Metrô

A linha Prata do Metrô, inaugurada em agosto de 2014, já registrou mais de 27 falhas somente em 2023.

Em 13 de janeiro, descobriu-se uma trinca na estrutura por onde passam os pneus dos trens. Na ocasião, o Metrô também havia encontrado um descolamento de concreto na via. A circulação de trens ficou interrompida por seis horas, em seis estações.

Os incidentes colocavam em risco a integridade da população, como o ocorrido em 22 de setembro de 2022. Pedaços de concreto caíram sobre a ciclovia da Avenida Anhaia Mello, na zona leste.

Segundo o Metrô, não se tratava de um pedaço da viga, mas, sim, de uma camada de cimento em excesso, retirada durante uma manutenção. O risco de alguém se ferir, porém, foi iminente.

Tais situações levaram o Ministério Público a investigar, desde 2020, a sequência de problemas da operação do monotrilho. Uma perícia foi solicitada, conforme informou o g1.

Dentro do sistema Paese, a linha 15-Prata é a campeã em acionamentos, desde 2015.

Levantamento feito pelo produtor Abrahão de Oliveira, da TV Globo, informa que, nos últimos cinco anos, o metrô acionou o Sistema Paese 346 vezes. Destas, 209 foram para a linha 15-Prata e 136 chamados foram emergenciais.