México volta a exigir visto físico para entrada de brasileiros no país

O governo do México decidiu voltar com a exigência de visto físico para a entrada de brasileiros. A medida funciona como uma tentativa de reduzir o fluxo de imigrantes que chegam ao país para entrar ilegalmente nos EUA.

Desde 2021 os turistas brasileiros precisam apenas de uma autorização obtida pela internet para entrar no México. Porém, na prática, desde a semana passada o serviço está indisponível e o visto não pode ser emitido.

A nova medida, que planeja reduzir a entrada ilegal de brasileiros no país, ainda não foi publicada no Diário Oficial do México. Apesar disso, a exigência já avançou para os trâmites finais do Ministério do Interior.

Em nota, o ministério informou que a decisão é “decorrente do fato de não haver avanços substantivos em ações conjuntas com o governo da República Federativa do Brasil que possibilite o uso adequado da medida de facilitação migratória e a garantia de fluxos migratórios seguros”.

Segundo as autoridades mexicanas, o objetivo é “eliminar a facilitação de obtenção de visto eletrônico para brasileiros que pretendam entrar no território nacional por via aérea, como visitantes sem autorização para realizar atividades remuneradas”.

O governo disse ainda que a medida não proíbe a entrada de brasileiros como visitantes que não tenham permissão para realizar atividades não remuneradas, mas que agora os turistas devem buscar o visto no consulado mexicano, “como fazem atualmente os brasileiros que pretendem entrar por terra ou mar”.