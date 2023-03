Ministério da Justiça amplia uso da Força Nacional em 4 Estados

Os agentes vão atuar no Rio Grande do Sul, no Acre, em Rondônia e Roraima

O Ministério da Justiça ampliou o uso da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) em apoio a quatro Estados. As seis portarias, assinadas pelo ministro Flávio Dino, foram publicadas nesta quarta-feira, 8, no Diário Oficial da União. Os agentes vão atuar no Rio Grande do Sul, no Acre, em Rondônia e Roraima.

No sul do país, a Força Nacional vai atuar em apoio à Polícia Federal (PF) na Terra Indígena Votouro, por 30 dias, e na Terra Indígena Cacique Doble e na Terra Indígena Passo Grande do Rio Forquilha, por 90 dias. Também foi prorrogado o uso da Força Nacional em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas na Terra Indígena Guarita, no Rio Grande do Sul.

No Acre, o ministro prorrogou o uso da Força Nacional em apoio ao Estado por 90 dias, entre 12 de março e 9 de junho, para ações de policiamento ostensivo, Polícia Judiciária e perícia forense. Os agentes farão parte do desenvolvimento dos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A cidade-sede da operação da FNSP será Rio Branco, capital do Estado.

Em Rondônia, os agentes federais vão dar apoio à Fundação Nacional do Índio, na Terra Indígena Kaxarari. O objetivo é ajudar nas atividades e nos serviços de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por 90 dias.

Em Roraima, o uso da Força Nacional para apoio aos órgãos de segurança nas cidades de Boa Vista e Pacaraima foi prorrogado por 90 dias, no período de 9 de março a 6 de junho.