Ministério da Saúde abre consulta sobre diagnóstico de câncer de pele

O Ministério da Saúde abriu nesta sexta-feira, 20, uma consulta pública sobre as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do melanoma cutâneo — o tipo mais grave de câncer de pele, segundo a pasta. As contribuições podem ser enviadas até o próximo dia 8 pelo site da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

A recomendação inicial apresentada pela Conitec é favorável à aprovação das diretrizes diagnósticas desse tipo de câncer de pele.

“O melanoma tem origem nas células produtoras da melanina, substância que determina a cor da pele, e é mais frequente em adultos brancos”, explica a pasta. “Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de manchas, pintas ou sinais. Em pessoas de pele negra, esse tipo de câncer é mais comum em áreas como palmas das mãos e plantas dos pés.”

A pasta acrescentou que, embora o câncer de pele seja o mais frequente no Brasil e corresponda a aproximadamente 30% de todos os tumores malignos registrados no país, o melanoma representa apenas 3% das neoplasias (proliferação desordenada de células no organismo, de modo a formar uma massa anormal no tecido) malignas do órgão.

