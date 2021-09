Morre, aos 90 anos, a atriz Marina Miranda

Artista, que sofria de Alzheimer, estava com infecção urinária e doença pulmonar

Morreu nesta terça-feira, 21, aos 90 anos, a atriz Marina Miranda. Ela estava internada no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro. A artista, que sofria de Alzheimer, estava com infecção urinária e doença pulmonar.

Marina trabalhou em programas como A Escolinha do Professor Raimundo, em que interpretava a Dona Charanga, e Balança, Mas Não Cai. A atriz também ficou marcada por atuar com o comediante Tião Macalé.

Leia também: “Morre Luis Gustavo, o ‘Vavá’ de Sai de Baixo“