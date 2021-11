Morre o arquiteto Ruy Ohtake, aos 83 anos

O arquiteto Ruy Ohtake morreu neste sábado, 27, aos 83 anos, em São Paulo. Ele sofria com uma mielodisplasia, um tipo de câncer de medula.

Ruy era filho da artista plástica Tomie Ohtake, japonesa naturalizada brasileira.

Segundo informações da família, será realizado um velório íntimo, na residência de Ruy, apenas para familiares e amigos próximos. O corpo será cremado.

Entre suas obras mais marcantes, estão os hotéis Renaissance e Unique, o Edifício Santa Catarina e o Instituto Tomie Ohtake.

Também é assinado por Ruy Ohtake o projeto do conjunto habitacional em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, conhecido como “redondinhos”. São 19 edifícios residenciais cilíndricos com fachadas coloridas.

A embaixada do Brasil em Tóquio e o Parque Ecológico do Tietê também são obras de autoria do arquiteto, que assinou mais de 300 projetos.