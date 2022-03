Motoristas de SP devem renovar CNH até 30 de abril

A renovação pode ser feita no site do Detran | Foto: Reprodução/ Agência Brasil

Motoristas do Estado de São Paulo que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida entre novembro e dezembro de 2020, e ainda não renovaram a CNH, devem regularizar o documento até 30 de abril. Conforme o Departamento Nacional de Trânsito (Detran) de São Paulo, mais de 180 mil motoristas estão nessa situação.

A renovação pode ser realizada no site do Detran, Poupatempo ou no aplicativo do Poupatempo Digital. Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhuma suspensão ou cassação do documento.

Caso o motorista escolha fazer a renovação presencialmente, deve agendar no portal do Poupatempo. Se o motorista não renovar a CNH dentro do prazo correto e for pego em uma fiscalização, ele pode perder pontos na carteira e pagar multa. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir com o documento vencido é uma infração gravíssima, sujeita a multa de pouco mais de R$ 290.

-Publicidade-

Exame toxicológico

O motorista que precisar renovar a habilitação das categorias C, D ou E precisará marcar um exame toxicológico. Desde 1º de janeiro de 2022, o exame voltou a ser obrigatório no Brasil. Um estudo feito pela Associação Brasileira de Toxicologia, junto ao Detran, mostrou que quase 850 mil condutores das categorias C, D e E ainda não haviam feito o exame toxicológico obrigatório até dezembro do ano passado.

Além disso, informou que cerca de 2 milhões de motoristas profissionais não realizaram o exame para renovação da CNH. Quem conduzir um veículo nas categorias C, D ou E da CNH sem realizar o exame toxicológico comete uma infração gravíssima e está sujeito ao pagamento de uma multa de quase R$ 1500, além da suspensão do direito de dirigir por três meses.