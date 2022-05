MPF pede arquivamento sobre hackers da Lava Jato

Entre as vítimas, está o ex-juiz Sergio Moro | Foto: Divulgação/Agência Brasil

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou na quinta-feira 12 o arquivamento de processo que investiga se houve mandante e financiador no vazamento de conversas privadas de membros da extinta Operação Lava Jato.

No episódio, também conhecido como “Vaza Jato”, hackers acessaram o aplicativo Telegram e divulgaram ilegalmente conversas privadas de procuradores e juízes que atuavam na operação. Entre as vítimas, estão o ex-juiz Sergio Moro, o ex-coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, e cerca de 80 figuras públicas.

O MPF apresentou o parecer com base no relatório da Polícia Federal (PF) sobre o caso. A PF concluiu que os hackers não foram pagos e agiram por conta própria.

-Publicidade-

Agora, cabe ao juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, decidir se acata o pedido do MPF ou dá continuidade à ação.

A PF mantém a investigação em outras frentes, como a apuração de indícios de golpes aplicados pelos hackers em clientes de instituições financeiras.

As mensagens tiveram o sigilo derrubado pelo relator da ação, o ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, depois de a Corte conceder acesso ao material para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.